У січні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 20435 грн, що на 12,1% менше, ніж у попередньому місяці, та становить 73,0% відповідного показника по Україні (27975 грн).

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 33306 грн. Це – у 1,6 раза більше за середній показник по області та майже у 3,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8647 грн).

Найнижча платня – у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 47,9% середнього показника по області і становила 9796 грн.

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах краю склала 28,6 млн грн.

Найбільші борги зафіксовані у будівництві – 16,3 млн грн, що становить 57,0% від загальної суми.