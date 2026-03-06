Команда Тернопільського центру служби крові працювала у Збаражі.

Донорами крові стали 29 осіб. Спільно нам вдалося зібрати понад 13 літрів крові.

Донорська кров необхідна для поранених військових, проведення складних операцій, лікування важких захворювань, допомоги постраждалим у ДТП. Саме тому кожна донація має велике значення – одна людина може допомогти одразу кільком пацієнтам.

«Дякуємо всім, хто зробив цей день донорства можливим. Ваша небайдужість рятує життя», – зазначили у центрі крові.