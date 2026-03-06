Студенти спеціальності В11 «Філологія» Західноукраїнського національного університету успішно взяли участь в інтерактивній ініціативі «WHAT’S IN A NAME? Producer vs. Marketing Agency Simulation», організованій German for Business Network UK за підтримки програми DAAD.

ЗУНУ став першим закладом вищої освіти в Україні, який долучився до цього проєкту як повноправний партнер. Студенти працювали разом зі здобувачами освіти з провідних британських університетів, зокрема Кембриджського, Даремського, Ноттінгемського та Лідського.

За результатами симуляції команда ЗУНУ здобула перемогу в номінації «Promotional text», а учасники отримали міжнародні сертифікати.

У межах проєкту студенти розробляли концепції нових продуктів, створювали назви та слогани, писали маркетингові й промоційні тексти, працювали у форматі взаємодії «замовник – виконавець» та демонстрували високий рівень ділової іноземної мови й міжкультурної комунікації.