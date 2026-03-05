Під час обміну військовополоненими 5 березня повернувся на рідну землю захисник зі Зборова.

«Наш земляк – воїн 68-ї окремої єгерської бригади Коваль Андрій Михайлович, 1983 р. н. уродженець міста Зборів, 1127 днів перебував у ворожій неволі. І ось Андрій нарешті повернувся додому, де його так чекали рідні та близькі.

Щиро вітаємо з поверненням! Бажаємо швидкої реабілітації, міцного здоров’я та мирного життя поруч із родиною.

Дякуємо за витримку, мужність і незламність», – написав міський голова Зборова Руслан Максимів.