6 березня о 18:00 в креативному кластері Nа пошті в Тернополі відбудеться показ кінострічки «Їх не змінити» за участі чеського режисера Робіна Квапіла.

Вхід вільний.

Документальний роуд-муві розповідає про трьох чехів, прихильників путіна – Ніколу, Іво та Петру, які симпатизують путінській росії та вважають війну в Україні вигадкою.

Режисер привозить їх у зону бойових дій, щоб вони на власні очі побачили правду. З невеликими камерами, вони записують усе без цензури. Ходять серед масових поховань в Ізюмі, ховаються від ракет у бомбосховищах, розмовляють з пораненими солдатами, дітьми, які навчаються в метро Києва, та родинами загиблих…

Фільм знімали на Донбасі, в Харкові, Києві та Львові.

Знімальна команда з двадцяти осіб під час роботи постійно отримувала попередження про дрони та балістичні ракети.

«Харків знаходиться лише за тридцять кілометрів від російського кордону. Ви можете снідати латте з тостом в кафе – але на тлі майже завжди чути артилерійський вогонь», – розповідає продюсер Якуб Дроцар.

«Ми хотіли зняти цей фільм, аби відкрити очі тим, хто досі не бачить, на що здатен російський режим в Україні. І показати, що немає жодних підстав думати, що він не здатен зробити те саме у нас у Чехії», – каже режисер Робін Квапіл.



