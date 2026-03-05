Відлітають у Небеса кращі сини України, молоденькі воїни. Назавжди 25 Олександрові Трушику із Гориглядів Коропецької громади. Залишились без сина мама Світлана, тато Олександр, без рідного брата – Матвій, без внука – бабусі та дідусі, у смутку родина, друзі, побратими… Легких хмаринок тобі, Сашко…

«Ще один молодий воїн став одним із ангелів, які тримають небо над Україною.

В бою за Україну, її свободу та незалежність загинув ТРУШИК Олександр Олександрович (16.10.2000-24.02.2026), військовослужбовець 82-гої окремої десантно-штурмової бригади.

Висловлюємо щирі співчуття матері Світлані, батьку Олександру, брату Матвію, бабусі Ганні, дідусеві Михайлу, бабусі Тетяні, дідусеві Михайлу, хресній Наталії, родині, друзям, близьким та побратимам Героя.

Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами у цю важку годину.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!

В Коропецькій територіальній громаді, відповідно до розпорядження, оголошено дні жалоби 5-10 березня 2026 року.

Про прибуття почесного кортежу, парастас та чин похорону Героя в селі Горигляди буде повідомлено додатково», – написали у Коропецькій селищній раді.