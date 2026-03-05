6 березня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 8-10 градусів тепла.