За січень та лютий 2026 року в пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні на світ з’явилося 48 немовлят.

Серед новонароджених – 25 хлопчиків та 23 дівчаток.

Першою дитиною, яка народилася у 2026 році в пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні, булп дівчинка. Вона з’явилася на світ 2 січня з вагою 3545 г та зростом 53 см. Батьки новонародженої – із села Констанція Борщівської громади.

Щиро вітаємо щасливих батьків з поповненням у родинах! Бажаємо всім діткам зростати здоровими, життєрадісними та щасливими під мирним українським небом.