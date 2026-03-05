«Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення. Їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни, повернення наших людей на рідну землю», – сказав президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених є захисники Маріуполя. Також повернулися військові, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі.

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян із російського полону. І подякував міжнародним партнерам, які сприяють проведенню обмінів, зокрема Сполученим Штатам.

У Координаційному штабі зазначили, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники: Військово-Морських Сил; Сухопутних військ; Територіальної оборони; Сил Безпілотних Систем; Десантно-штурмових військ; Повітряних сил.

Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів, наголосили у Коордштабі.

Там запевнили, що звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

А український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон у 2022 році. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 27 років.

«Інша цікава особливість: 18 із повернутих Захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні», – сказав уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець зауважив, що багато звільнених українських оборонців перебувають у складному психологічному стані, у деяких зафіксована критично низька вага. Працівники Офісу Омбудсмана перебували на місці обміну та зафіксували всі необхідні моменти.