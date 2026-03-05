У Тернополі увічнять пам’ять двох загиблих захисників України та відомому українському композитору. Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Зокрема, на фасаді будівлі комунального підприємства «Дитячо-юнацький пластовий центр м. Тернополя» за адресою вул. Юрія Федьковича, 11 встановлять меморіальну таблицю пластуну, військовослужбовцю Збройних сил України, учаснику російсько-української війни, громадському діячу Андрію Буді.

Також на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Тараса Протасевича, 14 розмістять меморіальну таблицю учаснику російсько-української війни, почесному громадянину міста Тернополя, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня Михайлу Завадівському.

Окрім того, на фасаді Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського за адресою вул. Камінна, 3 встановлять меморіальну таблицю Герою України, лауреату Шевченківської премії, «Національній легенді України», композитору Ігорю Покладу (1941-2025).

Довідка

Андрій Буда – 43-річний український військовик, солдат, водій кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А3715, український історик, громадський діяч, пластун. Народився 21 червня 1982 року в селі Тихотин Рожищенського району Волинської області. Зростав у Тернополі. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі № 2. У 1993 році в 11-річному віці вступив до організації «Пласт». У 2014 році з початком АТО долучився до сил оборони України.

Учасник бойових дій на Сході в складі 6-го батальйону Територіальної оброни «Збруч». З початком повномасштабного вторгнення знову долучився до лав Збройних Сил України і продовжив службу в 10-ї гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Загинув 10 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області.

Похований на Пантеоні Героїв на Микулинецькому кладовищі Тернополя. Залишились батьки, сестра, племінники. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Михайло Завадівський – солдат, гранатометник 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А 4576, позивний «Міня». Народився 6 березня 1974 року в селі Золота Слобода Козівського району Тернопільської області. Навчався в школі №6 міста Тернополя. В 1990-1993 роках вчився в ПТУ № 9.

У 2014 році брав участь в АТО. У 2018 році після двадцяти років служби у поліції вийшов на пенсію, поїхав за кордон, працював водієм-далекобійником. З початком повномасштабного вторгнення в березні 2022 року повернувся в Україну. Працював водієм-перевізником, а тоді добровольцем пішов до військкомату. Призваний на військову службу за мобілізацією в липні 2024 року. Загинув 6 листопада 2024 року біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області (рф).

Похований на Пантеоні Героїв на Микулинецькому кладовищі Тернополя. Залишились мама, дружина, дві доньки, брат Ігор із сімʼєю. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя», орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів, серед яких «Як козаки…» та «Енеїда». Лауреат Шевченківської премії (1986), народний артист України (1997). Народився 10 грудня 1941. У 1957 році закінчив школу №4 в Тернополі та одночасно семирічну музичну школу по класу фортепіано. У тому ж 1957 розпочав навчання на історико-теоретичному відділенні Київського інституту музики ім. Глієра.

У 2021 році був відзначений званням Героя України, а у 2024 році – Національної легенди України. У 2022 році пережив російську окупацію міста Ворзель у Київській області, де разом із дружиною тижнями жив у підвалі. Згодом його евакуювали разом з іншими мешканцями міста. Помер 9 липня 2025 року.