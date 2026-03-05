Державну нагороду «За військову службу Україні» отримав тернополянин – військовослужбовець самохідного артилерійського дивізіону 50 окрема артилерійська бригада.

Цією нагородою відзначають за мужність, відвагу, сумлінне виконання бойових завдань під час захисту державних інтересів України.

Андрій Жеребецький проходить службу за мобілізацією з 2024 року. Очолює розрахунок 155-міліметрової самохідної артилерійської установки «Богдана».

«Робота артилеристів має критичне значення на східних рубежах нашої держави. Саме артилерія завдає точних і нищівних ударів по ворожих позиціях, знищує техніку та живу силу противника, підтримує піхоту й стримує наступальні дії ворога.

Щиро вітаємо з відзнакою!

Дякуємо за службу, витримку, за кожен влучний постріл заради Перемоги України!» – написав Юрій Кульпа, начальник відділення комунікацій 50 окрема артилерійська бригада.