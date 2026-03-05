Серед звільнених з російського полону сьогодні українських військових — вісім захисників з Тернопільщини. Про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух.

«Радий повідомити, що в числі повернених з полону українців є 8 наших земляків! Щиро радію разом з родинами Героїв! Дякую Президенту та команді, яка доклала великих зусиль для цього обміну. З нетерпінням чекаємо вас на рідній Тернопільщині», – зазначив очільник області.

Взагалі, у рамках чергового обміну полоненими сьогодні додому повернуися 200 українських Захисників