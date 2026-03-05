Службова недбалість на понад 1,2 млн грн: справу посадовця з Тернопільщини слідчі скерували до суду



Завершено досудове розслідування щодо заступника селищного голови однієї з громад Тернопільської області.

Посадовця обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

За даними слідства, через неналежне виконання службових обов’язків державним інтересам завдано збитків на суму 1 мільйон 211 тисяч гривень. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в лісопосадці між двома селами незаконно вирубали дерева та чагарники.

Роботи здійснювали не лише у межах передбаченої законодавством 10-метрової охоронної зони лінії електропередач, а й поза нею – на земельній ділянці у смузі відведення автомобільної дороги Р-87 Галич-Підгайці-Сатанів. Ця територія належить Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Про ймовірне правопорушення на спецлінію “102” повідомили місцеві жителі. Люди звернули увагу, що вздовж смуги відведення поблизу лінії електропередач масово зрізають дерева. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Під час перевірки з’ясували, що перед цим до селищної ради зверталися працівники РЕМ. Вони попереджали про ризик аварійного знеструмлення населеного пункту через гілки дерев, які нависали над лінією електропередач, та просили здійснити розчищення.

Представники селищної ради надали дозвіл на проведення робіт, однак у документі не чітко зазначили межі розчищення. За даними слідства, саме через службову недбалість посадової особи підрядники вирубали значно більше дерев, ніж це було необхідно для безпечної експлуатації електромереж.

Наразі матеріали кримінального провадження слідчі поліції скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Чортківська окружна прокуратура.