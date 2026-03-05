Учора на кільцевому перехресті вулиць Злуки — Генерала Мирона Тарнавського в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Range Rover.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Патрульні з’ясували, що водійка автомобіля Opel, заїжджаючи на кільце, не надала перевагу в русі транспортному засобу Range Rover, який уже рухався по колу.

Внаслідок цього вона створила аварійну ситуацію, а водійка Range Rover допустила наїзд на металеву огорожу.

На щастя, у ДТП ніхто не травмувався.

На кермувальницю автомобіля Opel інспектори склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.