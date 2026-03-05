На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 осіб місцевого лісопідприємства. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Через їхні дії незаконно зрубано 6 267 дерев. Їх обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)”, – розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків дані про можливість проведення 41 рубки рідколісся, а директор видав лісорубні квитки на ці роботи.

Адміністратор лісопідприємств склав та завірив документи із переліком дерев для вирубки, не провівши фактичного обліку дерев та проігнорувавши матеріали лісовпорядкування, які забороняли рубку на цих ділянках.

Внаслідок незаконного знищення 6267 дерев різних порід довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозри головному лісничому та директору підприємства у липні 2025 року.

Адміністратора підприємства запідозрили у січні 2026 року.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.