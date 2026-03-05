Купівля квітів через соцмережі для тернополянки обернулася втратою 60 тисяч гривень
Від інтернет-шахрайства постраждала 22-річна жителька Тернополя. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
За попередніми даними, потерпіла шукала в соціальній мережі оголошення про продаж цибулин квітів кали.
Знайшовши відповідну пропозицію, вона зв’язалася з продавцем за вказаним номером телефону та домовилася про покупку.
Загальна вартість замовлення становила 120 000 гривень. Псевдопродавець пояснив, що для оформлення покупки необхідно внести передоплату у розмірі 50% від суми.
Довірившись співрозмовнику, жінка перерахувала 60 000 гривень зі свого банківського рахунку на рахунок, наданий шахраєм.
Після отримання коштів продавець заблокував потерпілу та припинив будь-який зв’язок.
За даним фактом проводиться перевірка.
Поліцейські вкотре нагадують громадянам:
- не перераховуйте передоплату незнайомим продавцям;
- перевіряйте інформацію про продавця та відгуки;
- користуйтеся сервісами безпечної оплати або післяплати.
Якщо ви стали жертвою подібного шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.