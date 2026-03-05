Від інтернет-шахрайства постраждала 22-річна жителька Тернополя. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередніми даними, потерпіла шукала в соціальній мережі оголошення про продаж цибулин квітів кали.

Знайшовши відповідну пропозицію, вона зв’язалася з продавцем за вказаним номером телефону та домовилася про покупку.

Загальна вартість замовлення становила 120 000 гривень. Псевдопродавець пояснив, що для оформлення покупки необхідно внести передоплату у розмірі 50% від суми.

Довірившись співрозмовнику, жінка перерахувала 60 000 гривень зі свого банківського рахунку на рахунок, наданий шахраєм.

Після отримання коштів продавець заблокував потерпілу та припинив будь-який зв’язок.

За даним фактом проводиться перевірка.

Поліцейські вкотре нагадують громадянам:

не перераховуйте передоплату незнайомим продавцям;

перевіряйте інформацію про продавця та відгуки;

користуйтеся сервісами безпечної оплати або післяплати.

Якщо ви стали жертвою подібного шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.