На факультеті економіки та управління ЗУНУ відбувся воркшоп «Проєктування бізнесу: 9 блоків успішної моделі», що став частиною традиційної Академічної школи.

Звертаючись до молоді, декан факультету економіки та управління Андрій Семенович Коцур привітав школярів, розповів про можливості навчання на факультеті та побажав кожному учаснику знайти свій шлях у світі сучасного бізнесу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих захисників України.

Цього разу воркшоп зібрав учнів 8-10 класів навчальних закладів міста. До створення бізнес-ідей долучилися представники гімназії «Гармонія», ЗОШ №7, №9, №19, №29, а також учні Тернопільського класичного ліцею.

Модератор заходу – Роман Володимирович Волошин – розповів школярам тонкощі стратегічного планування: «Проєктування бізнесу через 9 блоків дозволяє перетворити абстрактну ідею на чітку стратегію. Ви зможете визначати цільову аудиторію та формувати унікальні пропозиції – від розрахунку каналів збуту до визначення ресурсів і структури доходів. Приємно спостерігати, як учні 8-10 класів у ході командної роботи опановують теорію та створюють реальні моделі майбутніх стартапів».

Під керівництвом фахівця молодь не просто слухала лекцію, а перейшла до активної практики. Юнаки та дівчата об’єдналися у команди для генерування власних стартап-ідей. Учасники заходу власноруч створювали Business Model Canvas, прораховуючи ціннісні пропозиції, канали збуту та необхідні ресурси. Кожна група презентувала свою модель, захищаючи власні ідеї перед аудиторією.

Організаційну підтримку та координацію заходу забезпечила доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ – Зоряна Пушкар.

Захід пройшов у неймовірно захопливій атмосфері. Молодь не лише отримала нові знання, а й відчула себе частиною великої спільноти Західноукраїнського національного університету. Кожен учасник вийшов із закладу вищої освіти з новими ідеями та натхненням до майбутніх звершень.