У Тернополі в суботу, 28 лютого, відбудеться благодійний майстер-клас з декорування медово-імбирних пряників, до участі в якому запрошують дітей і дорослих.

Захід проходитиме з 13:00 до 17:00 у трикутному будиночку на Театральному майдані.

Під час майстер-класу учасники зможуть власноруч прикрасити ароматні медові пряники та водночас долучитися до доброї справи. Усі кошти, зібрані у межах заходу, спрямують на підтримку майстерні дронів для українських захисників.

Участь у заході передбачає благодійний внесок. Організатори повідомляють, що у разі оголошення повітряної тривоги робота трикутного будиночка буде призупинена.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 098 0 520 720 або за адресою вул. Михайла Грушевського, 2.