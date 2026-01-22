Нв Тернопільщині розслідують смерть чоловіка в одному з сіл Кременеччини. За попередніми даними, потерпілий загинув від отруєння чадним газом.

Про пожежу стало відомо 21 січня близько 11:00. Староста одного із сіл Кременецької громади повідомив, що з будинку місцевого жителя йде дим.

На місце події виїжджали працівники служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група поліції.

Активного горіння рятувальники не виявили, а під час огляду приміщення у будинку знайшли частково обгоріле тіло господаря 1958 року народження.

Сусіди повідомили, що потерпілий проживав сам і зловживав спиртними напоями.

Інспектор пожежної безпеки припускає, що причина займання – несправний електроприлад. Саморобний обігрівач був прив’язаний до бильця ліжка, що, ймовірно, призвело до тління матраца. 67-річний чоловік отруївся чадним газом.

За даним фактом співробітники поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.