За розпорядженням НЕК «Укренерго» по Тернопільській області 22 січня додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

Аварійні відключення запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі.

“Час на запровадження обмеження – 3 хвилини. Спрогнозувати час завершення обмеження та заздалегідь попередити про застосування – неможливо”, — нагадали в обленерго.

Також протягом доби продовжують діяти графіки погодинних відключень.

“Просимо споживачів ставитись до ситуації з розумінням. Причина запровадження обмежень – виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та, як наслідок, критична ситуація в енергосистемі”, — зазначили енергетики.