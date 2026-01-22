На Тернопільщині додатково застосували аварійні відключення світла
За розпорядженням НЕК «Укренерго» по Тернопільській області 22 січня додатково застосовується спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ).
Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.
Аварійні відключення запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» у разі критичної ситуації в енергосистемі.
“Час на запровадження обмеження – 3 хвилини. Спрогнозувати час завершення обмеження та заздалегідь попередити про застосування – неможливо”, — нагадали в обленерго.
Також протягом доби продовжують діяти графіки погодинних відключень.
“Просимо споживачів ставитись до ситуації з розумінням. Причина запровадження обмежень – виключно наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та, як наслідок, критична ситуація в енергосистемі”, — зазначили енергетики.