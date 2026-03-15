До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру, 2001 року народження із повідомленням про шахрайство.



Як встановили правоохоронці, потерпіла в мережі Інтернет натрапила на пропозицію онлайн-заробітку.



Під час спілкування невідома особа, використовуючи обман, переконала жінку перерахувати кошти задля на вказаний банківський рахунок.



У результаті заявниця втратила 40 000 гривень, повідомили в обласній поліції.



Гроші були перераховані з її власного карткового рахунку на рахунок, який надала невідома особа.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Поліцейські вкотре застерігають громадян: не довіряйте сумнівним оголошенням про легкий заробіток у мережі. Шахраї часто обіцяють швидкий прибуток без жодних зусиль, а натомість виманюють у людей значні суми коштів.





