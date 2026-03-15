Тернополяни можуть подати твори на всеукраїнський літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича
Прийом творів на літературний конкурс розпочато. Конкурс «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!» засновано Жіночим товариством імені Ольги Басараб та Олени Теліги, Організацією українських націоналістів за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Він проводиться щороку.
Основними завданнями Конкурсу є утвердження в свідомості та почуттях громадян патріотичних цінностей, переконань і поваги до України, її історії та Незалежності, повідомили у департаменті культури та туризму ТОВА.
До участі у конкурсі запрошуються особи, яким виповнилося 15 років.
Конкурс проводиться у номінації «Художні твори», в яких йдеться про події та долі учасників національно-визвольного руху в Україні ХХ – ХХІ століть, зокрема героїв ОУН і УПА, інших українських формувань, що виборювали незалежність України, а також військовослужбовців, добровольців, волонтерів та всіх, хто брав або бере участь у московсько-українській війні.
На конкурс висуваються нові оригінальні твори написані українською мовою, які раніше не оприлюднювалися.
Обсяг роботи: до 50 сторінок у форматі Word (міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14).
Прийом конкурсних робіт триває з 1 березня до 1липня 2026 року.
Конкурсні роботи надсилаються за адресою: [email protected]
У темі листа заначити «Конкурс, оргкомітет».
До конкурсної роботи додається окремий файл з інформацією про автора за такою формою:
назва конкурсної роботи;
ПІБ;
фото автора у форматі PDF;
вік автора, навчальний заклад або місце роботи, фах;
електронна пошта і номер мобільного телефону конкурсанта; поштова адреса для пересилки відзнак Конкурсу, якщо конкурсант посів призове місце.
Переможці конкурсу отримують звання лауреата та нагороджуються грамотами. Кращі конкурсні роботи увійдуть до збірника конкурсу-2026.