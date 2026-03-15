Прийом творів на літературний конкурс розпочато. Конкурс «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!» засновано Жіночим товариством імені Ольги Басараб та Олени Теліги, Організацією українських націоналістів за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Він проводиться щороку.

Основними завданнями Конкурсу є утвердження в свідомості та почуттях громадян патріотичних цінностей, переконань і поваги до України, її історії та Незалежності, повідомили у департаменті культури та туризму ТОВА.

До участі у конкурсі запрошуються особи, яким виповнилося 15 років.

Конкурс проводиться у номінації «Художні твори», в яких йдеться про події та долі учасників національно-визвольного руху в Україні ХХ – ХХІ століть, зокрема героїв ОУН і УПА, інших українських формувань, що виборювали незалежність України, а також військовослужбовців, добровольців, волонтерів та всіх, хто брав або бере участь у московсько-українській війні.

На конкурс висуваються нові оригінальні твори написані українською мовою, які раніше не оприлюднювалися.

Обсяг роботи: до 50 сторінок у форматі Word (міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14).

Прийом конкурсних робіт триває з 1 березня до 1липня 2026 року.

Конкурсні роботи надсилаються за адресою: [email protected]

У темі листа заначити «Конкурс, оргкомітет».

До конкурсної роботи додається окремий файл з інформацією про автора за такою формою:

назва конкурсної роботи;

ПІБ;

фото автора у форматі PDF;

вік автора, навчальний заклад або місце роботи, фах;

електронна пошта і номер мобільного телефону конкурсанта; поштова адреса для пересилки відзнак Конкурсу, якщо конкурсант посів призове місце.

Переможці конкурсу отримують звання лауреата та нагороджуються грамотами. Кращі конкурсні роботи увійдуть до збірника конкурсу-2026.