У Києві відбулися яскраві спортивні змагання, організаторами яких виступили 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» та Національна федерація самбо України.

Захід об’єднав дві спортивні події – чемпіонат серед військовослужбовців частин корпусу «Хартія» та всеукраїнський турнір з самбо серед підлітків віком 12–14 років.

У турнірі взяли участь близько 150 юних спортсменів із 10 регіонів України, які змагалися за нагороди у різних вагових категоріях.

Якповідомили у ТМР, гідно представила Тернопіль вихованка КДЮСШ ім. Ю. Горайського. За підсумками поєдинків бронзову нагороду у ваговій категорії до 55 кг виборола Соломія Снітинська – учениця 8-А класу ТЗОШ №27.

Вітаємо спортсменку та тренерський склад із гідним результатом і бажаємо нових перемог та спортивних досягнень.