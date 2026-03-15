У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставкового проєкту «Діалоги з реальністю».

В експозиції представлено твори кременчанки Ольги Зозулі та Юрія Клапоуха – харків’янина, який зараз живе і працює в Залізцях. Кожен художник веде свою розмову зі світом.

Живопис Ольги Зозулі – це живопис енергії та емоції. Її картини побудовані на експресії кольору, на силі мазка, на відчутті внутрішнього руху. Колір стає мовою почуттів, а кожен мазок зберігає силу емоції, з якої народилася картина.

Її живопис відкритий, сміливий, динамічний. Художниця не просто дивиться на світ, а пропускає його через власні переживання.

В її квіткових композиціях ми бачимо не лише образи, а й ритм та енергію життя.

Творчість Юрія Клапоуха звернена до уважного споглядання реальності. Художник представив твори у жанрах пейзажу та натюрморту – жанрах, які вимагають особливої чутливості до світла, атмосфери, гармонії форм.

У пейзажах він передає стан природи – її простір, тишу і дихання.

У натюрмортах знаходить красу і глибокі сенси у звичайних речах – у предметах, які оточують людину щодня. Це живопис уважного погляду і глибини думки, концентрації і внутрішньої рівноваги.

В такому контрасті виникає головна ідея виставки: два художники – два різні способи говорити з реальністю. Один – через енергію, рух, силу кольору, інший – через світло, форму, деталізацію та уважне спостереження світу.

«Сьогодні ми маємо нагоду почути два дуже різні, але однаково щирі голоси українського живопису – Ольги Зозулі та Юрія Клапоуха, які ведуть діалоги із реальністю. Кожен із митців мав персональні виставки у нашому музеї у 2022 році.

І Ольга і Юрій є учасниками благодійних аукціонів, спрямовують свої твори на допомогу українському війську. Також Юрій веде авторську онлайн школу живопису, де навчається близько 1600 слухачів. Ольга проводить майстер-класи з живопису», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ.

Виставка діятиме до 15 квітня.

Фото – Вікторія Піщев.