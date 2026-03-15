Президент України Володимир Зеленський підписав 14 березня 2026 року указ, згідно з яким дітям журналістів, котрі загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, призначено стипендії.

Серед них – діти двох представників ЗМІ із Тернопільщини – доньки Віктора Гурняка та Дмитра Лабуткіна.

Отже, згідно з указом, стипендію отримає донька Дмитра Лабуткіна – Кіра, 2010 року народження. А також донька Віктора Гурняка – Юстина, 2012 року народження.

Довідка

Віктор Гурняк – журналіст, фотокореспондент, член «Пласту». Брав участь у Революції гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону тероборони «Айдар».

Загинув 19 жовтня 2014 року під час мінометного обстрілу, коли вивозив на машині поранених товаришів з поля бою поблизу села Сміле на Луганщині.

Віктору Гурняку присвоєно звання Героя України – посметрно.

Дмитро Лабуткін – військовий кореспондент, капітан 3-го рангу ВМС ЗСУ, заступник редактора Телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз». Загинув 16 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве, збираючи фотоматеріали про російську присутність для переговорної групи у Мінську.

Дмитро Лабуткін – перший військовий журналіст, який загинув на російсько-українській війні.