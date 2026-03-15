Із 1 вересня цього року вивчення англійської мови стане обов’язковим в українських дитячих садках. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки з посиланням на норми нового закону “Про дошкільну освіту”.

Вивчення англійської стане обов’язковим для дітей 5-6 років.

Реалізація цієї амбітної мети потребує не лише бажання, а й людських ресурсів. У міністерстві розробили механізм фінансування та кадрового забезпечення. Зокрема, у штатний розпис кожного дошкільного навчального закладу буде введено посаду вчителя англійської мови.

Головні цифри та факти реформи:

Штатні одиниці: На кожну групу старшого дошкільного віку передбачено 0,25 штатної одиниці вчителя мови.

Методична база: Для вихователів уже підготували спеціальний «Методичний порадник» із практичними порадами щодо проведення занять.

Формат навчання: Ніяких складних граматичних правил – виключно ігрова форма, пісні та візуалізація.

Запровадження іноземної мови в садках – це не експеримент, а перевірена роками європейська практика. Вчителі-практики бачать у цьому рішенні лише позитивні зрушення. Дошкільнята у віці 5-6 років мають неймовірну пластичність мозку, що дозволяє їм запам’ятовувати іноземні слова так само легко, як і рідні.

Це дає дитині надзвичайно хороший старт. У першому класі, коли на малюка навалюється велика кількість нових предметів, база англійської, закладена в садочку, знімає частину психологічного навантаження – зазначають педагоги.