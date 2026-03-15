Час – загадка. Тягнеться довго, коли когось або чогось очікуємо. І злітає, як мить, коли поспішаємо або не встигаємо.

Час величний, як Бог. Вічний, нескінченний… Мудрий і терпеливий. Добрий і справедливий.

Усміхається очима молодої мами зі старого чорно-білого фото… Торкається серця долонькою дитини, намальованою колись на аркуші із зошита… Дивиться поглядом старця, в якому вмістився цілий світ…

Час не лікує, а забинтовує зранені душі роками.

Він – творець і руйнівник.

Злодій і благодійник.

Суддя і кат.

Золотий міф. Таємниця.

Земний Всесвіт, подрібнений на епохи, століття, роки, долі… Космос, осяжний лише для Творця.

Мірило життя.

Відкриває двері у сьогодні.

Наш другий ангел, який слідує від народження і доти, коли пора перепливати ріку Буття.

Час рухає стрілки годинника Землі.

Милостивий, але не прощає, коли його марнують…

Ольга ЧОРНА.