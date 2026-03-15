Володимир Чоп загинув під Куп’янськом, де зараз точаться запеклі бої. Щирий, відповідальний, точний у роботі, – згадують про Володимира колеги. «У нього всередині космічно багато краси і кольору було. І до війська він йшов свідомо. І дуже чесно і добре робив свою роботу…», – написала дружина Захисника пані Тамара. У Володимира залишилися мама, дружина та троє дітей. Вічна пам’ять Герою!

«На війні загинув Володимир Чоп – 46-річний інспектор прикордонної служби, вищої категорії-начальник другого відділення інспекторів прикордонної служби, першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал”, працівникТернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2011-2019 рр.).

У ТНТУ Володимир працював інженером першої категорії відділу проєктування, капітального будівництва та ремонту та інженером й асистентом кафедри будівельної механіки. Колеги згадують, що він був з тих людей у кого відкрите й щире серце: “Завжди уважний до дрібниць і щирий у слові. Його «доброго дня» звучало спокійно й надійно. Володимир завжди був точний у роботі, без зайвих слів, але з повною відповідальністю”.

З 20 червня 2024 року Володимир Чоп був мобілізований на військову службу. Мужньо виконуючи військовий обов’язок, воїн віддав своє життя за Україну 6 березня 2026 року поблизу населеного пункту Колодязне Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання. У Героя залишилися мати, дружина та троє дітей», – повідомили на сторінці Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя.

«Такої реальності я не уявляла жодного разу. Я була абсолютно точно впевнена, що він фартовий, бо він капець який добрий і ніжний. Хороша карма. Ви, напевне, знали його як мовчуна, але в нього всередині космічно багато краси і кольору було… І до війська він йшов свідомо. І дуже чесно і добре робив свою роботу. Слова командира мені то підтвердили», – каже дружина захисника, асистент кафедри інформаційної діяльності та соціальних наук ТНТУ Тамара Чоп.

Низький уклін і співчуття родині Героя! Герою – вдячність, честь і пам’ять!