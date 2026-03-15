Із 16 по 20 березня (09:00-22:00) на вул. Текстильній проводитимуть роботи з поточного ремонту дорожнього покриття.

Під час ремонту заплановано виконати: фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини; підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю; влаштування нового асфальтобетонного покриття.

«У зв’язку з проведенням ремонту дороги у вказаний період на вул. Текстильній буде частково перекрито рух транспорту.

Просимо водіїв врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху та, при можливості, обирати альтернативні маршрути», – зазначили у міськраді.