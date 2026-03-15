Смородина – не особливо вимоглива культура, але її потрібно доглядати, щоб давала гарний урожай.

За словами досвідчених садівників, навесні зі смородиною потрібно провести три основні процедури: обрізання, підживлення та захист від шкідників і хвороб, пише Gazeta.ua.

Щойно настане перше тепло, потрібно прибрати з кущів смородини укриття, щоб провітрити рослину і уникнути появи попрілості. Однак, зроблений восени каркас можна на деякий час залишити. Його ще можна буде використати для захисту від сонячних променів.

Правила догляду за різними сортами смородини майже однакові. Навесні ґрунт під кущами потрібно очистити від залишків старої мульчі, гілок та снігу. Землю слід добре розпушити, після чого можна починати обрізання гілок.

Обрізання смородини навесні дозволить кущам набрати сил для подальшого цвітіння та плодоношення. Під час обрізання також варто оглянути рослини, щоб не пропустити ознаки ураження різними хворобами або садовими шкідниками.

Обрізку варто проводити перед набуханням бруньок та початком активного руху соку. При цьому потрібно видалити замерзлі та пересохлі пагони, зламані або криві гілки. А також всі пагони, що надмірно загущають рослину та старі пагони коричневого кольору.

Проводять також формуючу обрізку. Для цього потрібно залишити на літніх пагонах приблизно по 5 бруньок, а решту видалити, укоротити бічні пагони. Кущ повинен виглядати компактним та прорідженим у середині. Гілки червоної або білої смородини приносять урожай кілька років, тому для кращого плодоношення потрібно залишати старі та нові пагони. Можна видалити непридатні гілки та невизрілі частини.

Якщо бруньки, що з’явилися на смородині, виглядають розбухлими, це означає, що вони уражені бруньковим кліщем. Тому їх потрібно відразу видалити, доки паразит не вийшов назовні і не розмістився по всьому чагарнику.

Під час обрізки потрібно також перевіряти зрізану серцевину. Якщо вона буде темного кольору, це може свідчити про ураження рослини смородиновою склівкою. Якщо в середині є отвір, наповнений потертю, у гілці завелась вузькотіла златка. При великому масштабі уражень весь кущ потрібно викорчувати. Якщо ж ураження незначні, хворі гілки необхідно зрізати, потім обробити засобами захисту.

Майже всі сорти червоної або білої смородини добре переносять посуху, але у чорної коріння знаходяться неглибоко. Тому її потрібна додатково поливати. Кущі починають поливати у травні, у період вегетації рослин. Якщо ж взимку було мало снігу, ґрунт навесні варто полити. Для дорослих кущів буде достатньо два відра відстояної води в ідеалі дощової, а молодим рослинам потрібно по відру води.

Навіть якщо рослина повністю здорова, навесні її потрібно обприскати для профілактики. Зробити це краще в березні або на початку квітня, доки не розкрилися бруньки.

Серед найпоширеніших хвороб смородини називають:

антракноз – його можна побачити по бурих плямах на листі;

септоріоз – при цьому уражені рослини також змінюють колір листя;

сіру гнилизну – помітна по сірих сухих грудочках на деревині, листя покривається суцільним бурим нальотом;

іржу – стає помітним іржавий наліт на листі.

Для захисту смородини від хвороб використовують фунгіциди. Наприклад, Топаз, Фундазим, Фундазол, Захисник та Стробітек

Іноді кущі смородини навесні поливають окропом для знищення можливих шкідників. Однак, робити це слід, поки рослина спить, коли бруньки ще не розвинені і сокорух відсутній. Інакше рослині можна завдати непоправної шкоди. Перед цим кущ краще зв’язати, щоб забезпечити протік окропу всіма пагонами.

Варто також врахувати, що окріп досить швидко остигає, тому навряд чи зможе когось знищити, при цьому витрачається більший обсяг води, а під кущем з’явиться бруд.