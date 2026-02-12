Відбулася офіційна зустріч шведської делегації з адміністрацією Західноукраїнського національного університету. Роґер Фредрікссон, заступник мера міста Роннебі, та Мікаель Мортенссон, голова комітету з технічних питань, рекреації та культури з Королівства Швеція поспілкувалися із ректором університету Оксаною Десятнюк.

Під час зустрічі сторони обговорили можливі напрями міжнародної співпраці, зокрема в ІТ-галузі та економічному секторі, враховуючи виклики сьогодення.

Окрему увагу було приділено питанням співпраці Міжнародного центру культури та розвитку університету та департаменту, який очолює Мікаель Мортенссон. Колеги окреслили напрями взаємодії, що можуть стати основою для спільних проєктів та освітніх ініціатив.

Такий діалог – це розширення міжнародної співпраці університету.