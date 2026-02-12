Омбудсман України Дмитро Лубінець розповів, що коли хтось із ваших рідних став на захист України, важливо подбати про прості, але дуже потрібні речі — зокрема про документи.

Вони необхідні як для забезпечення соціального й правового захисту, так і для своєчасного реагування на обставини, пов’язані зі службою.

Важливо:

зберігати оригінали документів у безпечному місці;

мати копії – паперові й, за можливості, електронні;

час від часу перевіряти, чи вся інформація актуальна.

Зверніть увагу: ці дані – особисті та конфіденційні. Бережіть їх і не передавайте стороннім.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.