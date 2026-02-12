Документи, які мають бути у родин військовослужбовців
Омбудсман України Дмитро Лубінець розповів, що коли хтось із ваших рідних став на захист України, важливо подбати про прості, але дуже потрібні речі — зокрема про документи.
Вони необхідні як для забезпечення соціального й правового захисту, так і для своєчасного реагування на обставини, пов’язані зі службою.
Важливо:
зберігати оригінали документів у безпечному місці;
мати копії – паперові й, за можливості, електронні;
час від часу перевіряти, чи вся інформація актуальна.
Зверніть увагу: ці дані – особисті та конфіденційні. Бережіть їх і не передавайте стороннім.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.