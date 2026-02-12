До 1 березня 2026 року триває прийом творчих робіт на здобуття обласних премій в галузі культури.

Обласні премії в галузі культури – найвища та найбільш престижна творча відзнака Тернопільської області за вагомий внесок в українську культуру.

Преміями відзначаються автори та виконавці визначних творів літератури, мистецтва, журналістики, архітектури та хореографії, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність і стали знаковою подією в культурному та літературно-мистецькому житті регіону.

На здобуття премій подаються нові оригінальні творчі роботи, опубліковані (оприлюднені), продемонстровані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премій.

Клопотання про присудження премій номінантам подають: структурний підрозділ у сфері культури Тернопільської обласної військової адміністрації, обласні організації національних творчих спілок, літературно-мистецькі об’єднання, товариства, а також лауреати премій – не більше одного подання (виключно у номінації лауреата премії).

Прийом клопотань здійснює департамент культури та туризму обласної військової адміністрації (м. Тернопіль, бульвар Т.Г.Шевченка, 6).

За підсумками 2025 року подання творчих робіт завершується 1 березня 2026 року.

Щорічно встановлюється 12 іменних премій з таких номінацій:

етнографія та музейна справа – імені Володимира Гнатюка (за дослідження етнографії, музейних колекцій, створення музейних виставкових, експозиційних та етнографічних проєктів);

краєзнавство – імені Петра Медведика (за реалізовані краєзнавчі проєкти, дослідження історії та культури краю);

література – імені Богдана Лепкого (за написання поетичних і прозових творів);

твір для дітей та юнацтва – імені Іванни Блажкевич (за написання літературних творів для дітей та юнацтва);

театральне мистецтво – імені Леся Курбаса (за постановки театральних вистав, режисерські, сценографічні, акторські роботи та художнє читання);

образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука (за твори в галузі монументального, станкового живопису, графіки, скульптури та арт проєкти);

музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької (за створення музичних проєктів, концертних програм, творів, авторські та сольні виступи, виконання різножанрових музичних творів, диригентське мистецтво);

публіцистика – імені Ярослава Стецька (за досягнення в галузі публіцистики);

журналістика – імені Володимира Здоровеги (за досягнення в галузі журналістики);

архітектура – імені Георга Пінзеля (за практичні й теоретичні досягнення в галузі сучасної архітектури, реставраційні проєкти);

декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики (за створення проєктів, робіт та дослідження в галузі декоративно-ужиткового мистецтва, народних ремесел);

хореографія – імені Ігоря Николишина (за хореографічні проєкти, постановки, колективні та сольні виступи).

Детальні умови визначені Положенням про обласні премії в галузі культури: https://culture.te.gov.ua/…/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0…