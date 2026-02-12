У Чорткові, в Центрі культурних послуг ім. Катерини Рубчакової, 21 лютого о 16 годині відбудеться благодійний концерт «Я – просто жінка!» з нагоди Дня української жінки.

Ексклюзив полягає у тому, що в концерті візьмуть участь не лише професійні артистки, а й жінки Чорткова, які за сферою діяльності далекі від сцени. Але вони готові вийти до глядачів, щоб поділитись своїми талантами.

Присутні побачать і почують: вокал, поезію, хореографію, гумор. Окрім того, на відвідувачів чекатиме багато сюрпризів та подарунків, повідомили у міськраді.

Вартість квитка – 150 грн.

Кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на лікування чортків’янки Тетяни Гребеножко, працівниці газети «Голос народу». Тетяна бореться з хворобою. Попереду у неї складні операції в центрі онкології та відновлення.

Підтримати Тетяну можна зробити за реквізитами:

ПриватБанк: 4149 6090 1747 7417

IBAN: UA813052990000026202885007171