Командувач військ Оперативне командування “Захід” Сухопутні війська ЗС України бригадний генерал Володимир Шведюк продовжує роботу на Харківському напрямку в районах виконання бойових завдань підпорядкованих бригад, які тримають оборону на ключових ділянках цього фронту.

Під час практичної роботи обговорюються виклики, які зʼявляються перед частинами та їх потреби з огляду на поточну обстановку. Особлива увага приділяється оперативному реагуванню на зміни в способах та методах ведення бойових дій, питанням підсилення бойових спроможностей частин, логістиці та взаємодії з сусідніми підрозділами.

Окрім того, командувач військ вручив відзнаки військовослужбовцям, які відзначилися під час ведення бойових дій.

Бойова робота триває.

Тримаємо стрій!

Слава Україні!

Фото: 22 окрема механізована бригада, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського , 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, управління комунікацій ОК “Захід”.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.