Два водомати за добу пошкодив та обікрав невідомий у ніч з 9 на 10 лютого в Тернополі. Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини 20-річний житель Великобірківської громади.

Цього разу він пошкодив та обікрав водомати на вулицях Крушельницької та Шпитальній. Сума збитків, завданих підприємцю, понад 12 тисяч гривень, повідомляє поліція Тернопільщини.

“Фігурант неодноразово обкрадав не лише водомати, але й причетний до серії грабежів та шахрайств. За злочин, вчинений відповідно до статті 190 ККУ, хлопця покарали громадськими роботами терміном на 200 годин. Ще кілька справ, які стосуються вчинених ним правопорушень, на розгляді в суді”, – розповіли у поліції.

За останні діяння слідчі Тернопільського райуправління поліції інкримінують зловмиснику частину 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Перевіряють крадія на причетність й до інших правопорушень.