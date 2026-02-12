До поліції звернулася жителька одного з міст Тернопільського району 1983 року народження. Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайства під час продажу одягу через один із маркетплейсів.

За словами заявниці, їй зателефонував невідомий чоловік, який нібито зацікавився товаром. Він запропонував оформити так звану «безпечну угоду» та надіслав фішингове посилання.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Після переходу за ним зловмисники отримали доступ до персональних даних потерпілої.

Згодом до жінки зателефонували з іншого номера. Чоловік представився працівником банку та повідомив про необхідність «підтвердити операцію» для завершення угоди.

Діючи за його вказівками, потерпіла повідомила коди та паролі мобільних банківських застосунків.

У результаті невідомі особи оформили від її імені кредитні договори у двох банках на загальну суму 90 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліція нагадує громадянам:

не переходьте за посиланнями, які надсилають невідомі особи, навіть якщо вони стосуються «безпечної доставки» чи «захисту платежу»;

не повідомляйте стороннім особам коди з SMS, CVV-код, паролі до мобільного банкінгу;

працівники банків не телефонують із вимогою назвати конфіденційні дані чи підтвердити «оформлення угоди»;

у разі підозри на шахрайські дії негайно блокуйте картку та звертайтеся до поліції.