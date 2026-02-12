Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між пасажирами маршрутки у Тернополі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У соціальній мережі з’явилося відео бійки, яка сталася в одній із маршруток Тернополя.

Як встановили поліцейські, конфлікт виник між трьома пасажирами та переріс у бійку. Водій транспортного засобу втрутився у ситуацію та отримав тілесні ушкодження.

У результаті інциденту, окрім водія маршрутки, травми також отримав 19-річний пасажир.

Правоохоронці встановили осіб, які завдали їм тілесних ушкоджень. Ними виявилися двоє 17-річних тернополян.

Що саме стало причиною конфлікту, з’ясовує слідство.

За фактами побиття обох потерпілих розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

У ході розслідування та після отримання результатів експертизи буде надано остаточну правову кваліфікацію події.