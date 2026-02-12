У Західноукраїнському національному університеті відбулося підписання договору про співробітництво між ректором Класичного університету Тернополя Оксаною Десятнюк та директором Комунального закладу Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області – Романом Колясою.

Партнерство спрямоване на розвиток тривалої та змістовної взаємодії, яка допоможе створити кращі умови для якісної підготовки учнів, підтримки профорієнтаційної роботи, реалізації спільних науково-просвітницьких ініціатив.

Вітаючи присутніх, Оксана Десятнюк зазначила: «Надзвичайно приємно, що Ви маєте намір співпрацювати з нами й цінно, коли наші випускники, як Роман Коляса, повертаються до нас уже як партнери. Це найкраще свідчення якості освіти в Західноукраїнському національному університеті. Ми готові підтримати ліцеїстів із Буцнева, відкривши для них наші лабораторії та хаби. Профорієнтація в ЗУНУ — це про занурення у професію через майстер-класи та спільні ініціативи. Кожен учень Буцнівського ліцею має знати: ми чекаємо на ваші таланти, готові допомагати вам зростати і разом творити нову інтелектуальну еліту нашої країни».

«Для мене це партнерство має особливе значення, адже я є випускником Західноукраїнського національного університету. Сьогодні багато наших колишніх учнів уже є студентами ЗУНУ, і кооперація між нашими освітніми закладами перебуває на високому рівні. Учні зацікавлені в можливостях та програмах, які відкриває університет. Для багатьох вступників це може стати вирішальним фактором при виборі закладу вищої освіти та подальшого навчання», – підкреслив Роман Коляса.

Для близько 100 учнів Буцнівського ліцею, серед яких чимало талановитих призерів олімпіад, ця угода передбачає не лише профорієнтаційну підтримку, а й можливість безпосередньо зануритися в університетське життя через майстер-класи та освітні заходи. Особливого символізму цій події додає те, що Роман Коляса тепер допомагає своїм вихованцям торувати шлях до вищої освіти в стінах рідного закладу.

Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ вже готує базу для активного залучення ліцеїстів до своїх педагогічних та наукових проєктів, роблячи перехід від шкільної лави до студентської аудиторії максимально цікавим та ефективним, щоб кожен абітурієнт із Буцнева зміг стати частиною потужної академічної спільноти.