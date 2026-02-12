Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян і гостей міста на благодійний концерт «Для Вас, кохані і закохані!».

Захід, присвячений Дню святого Валентина, відбудеться у суботу, 14 лютого, в Українському домі. Початок дійства – о 16:00.

Подібні концерти уже майже двадцять років традиційно проходять у Тернополі. Глядачі почують улюблені пісні про кохання у виконанні солістів-вокалістів оркестру та насолодяться інструментальними композиціями.

Концерт має благодійну мету. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Захід відбудеться за підтримки Тернопільської міської ради.

Вхід – вільний.