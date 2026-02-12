«Оркестра Волі» запрошує тернополян на благодійний концерт до Дня святого Валентина
Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян і гостей міста на благодійний концерт «Для Вас, кохані і закохані!».
Захід, присвячений Дню святого Валентина, відбудеться у суботу, 14 лютого, в Українському домі. Початок дійства – о 16:00.
Подібні концерти уже майже двадцять років традиційно проходять у Тернополі. Глядачі почують улюблені пісні про кохання у виконанні солістів-вокалістів оркестру та насолодяться інструментальними композиціями.
Концерт має благодійну мету. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Захід відбудеться за підтримки Тернопільської міської ради.
Вхід – вільний.