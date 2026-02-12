12 лютого команда Тернопільського центру крові працювала у Вишнівці, аби дати змогу якомога більшій кількості людей долучитися до донорства без поїздок до обласного центру

Цього разу виїзна донація стала майже рекордною: до здачі крові долучилися 46 донорів, спільними зусиллями вдалося заготовити понад 20 літрів крові.

«Дякуємо жителям Вишнівецької громади за активність, свідомість і небайдужість. Саме завдяки таким людям мобільні виїзди стають ефективними й результативними, а запаси крові – стабільнішими.

Наша команда продовжує курсувати громадами Тернопільщини, аби донорство було доступним для кожного», – зазначили у центрі.