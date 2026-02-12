Був дуже доброю, щирою, гарною людиною. Таким у спогадах залишиться Олег Лизун із Ланівець. Війна обірвала життя 56-річного захисника на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Лановецька громада в скорботі: перестало битися серце капітана Олега Лизуна.

З глибоким сумом повідомляємо, що 56-річний ланівчанин Олег Лизун помер на Донеччині.

Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у міській раді.

Іван Лобунь: «Якщо не йдуть вчителі, то ідуть їх учні. Олег мій учень, який з усмішкою вітався і розпитував про справи. Щирі співчуття батькам Олега, які все своє життя школі. Сім’ї Олега. Героям слава і жива пам’ять для них».

Тамара Усік: «Вічна і світла пам’ять Герою. Олег був дуже доброю і щирою людиною. Нехай спочиває в мирі. Щирі співчуття рідним».

Ольга Ляшук: «Вічна пам’ять, Царство Небесне, співчуття родині. Дуже добра, щира людина, хороший наш сусід. Спочивай з БОГОМ»!

Ольга Сопільняк: «Дуже гарна людина, безвідмовний був, щирий, добрий. Дуже шкода. Вічна пам’ять і щирі співчуття родині».