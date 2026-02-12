Тернопільщина втратила захисника Михайла Машковського
Знову втрата, знову біль та сум… Козівська громада втратила захисника Михайла Машковського. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!
«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого земляка, військовослужбовця Машковського Михайла Володимировича, 29.11.1970 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким.
Світла пам’ять нашому Захиснику!
Поховають військового завтра, 13 лютого. Чин похорону розпочнеться о 14:00», – написали у Козівській селищній раді.