Сумна звістка з фронту надійшла у Байковецьку громаду. Загинув уродженець села Шляхтинці – Володимир Гніздів. Захисникові було 52 роки. У скорботі – дружина, діти, рідні, побратими. Світла і вічна пам’ять українському Воїну!

«18 січня 2026 року, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Гніздів Володимир Романович, 30.08.1973 р. н., уродженець села Шляхтинці Байковецької громади.

Герой віддав своє життя у населеному пункті Леньків Чернігівської області, виконуючи військовий обов’язок.

У скорботі – дружина, діти, рідні, побратими. Разом із ними сумує вся громада.

Світла і вічна пам’ять Захиснику України.

Герої не вмирають», – написали у громаді.