Рятувальники надали допомогу в ліквідації наслідків ДТП у Тернопільському районі.

25 січня у селі Кам’янки Підволочиської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів – двох легкових і двох вантажних автомобілів.

Унаслідок аварії травмовано двох осіб.

До місця події залучалися рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини, які провели заходи з недопущення виникнення пожежі, перевірили стан транспортних засобів та усунули потенційні загрози займання, повідомили в обласній ДСНС.