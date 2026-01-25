Ігор Ільєв із селища Микулинці все своє життя присвятив військовій службі. Був звільненим у запас. Але з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Воював на всіх гарячих напрямках. За станом здоров’я перебував у відпустці на реабілітації. На жаль, перестало битися серце захисника. Вічна пам’ять, вдячність і слава українському Воїну!

«І знову сум, і знову біль…

24 січня 2025 року перестало битися серце мужнього сина України, ветерана, учасника бойових дій, майора ІЛЬЄВА Ігоря Богдановича, 26 травня 1974 року народження, заступника командира дивізіону з МПЗ РЕАДН військової частини, який за станом здоров’я перебував у відпустці на реабілітації.

Ігор Богданович все своє життя присвятив військовій службі. Був звільненим з військової служби у запас та з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Був на всіх гарячих напрямках, захищаючи нас та відстоюючи територію України. Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним служінню українському народові, присязі та своїм побратимам. Має багато відзнак та нагород за свою службу, за відданість Україні і її народу.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.

Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Сили Вам і витримки, щоб пережити цю непоправну втрату…У цю важку мить ми разом із вами розділяємо ваш біль і скорботу

Вічна пам’ять, вдячність і слава Герою!

Зустріч траурного кортежу із тілом померлого в понеділок, 26 січня 2026 року. Маршрут кортежу: Тернопіль-Микулинці, орієнтовний час зустрічі – 12:30 год. в селищі Микулинці (в центрі).

Просимо мешканців живим коридором і лампадками зустріти воїна і віддати останню шану нашому Герою.

Про чин парастасу і похорону повідомимо додатково», – написали у Микулинецькій громаді.