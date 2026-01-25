За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології: до кінця доби 25 січня на території області очікується туман із видимістю 200-500 метрів, а також ожеледь.

У період з 26 по 30 січня на дорогах прогнозується ожеледиця.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходам – рухатися обережно, особливо на переходах і тротуарах.

Рятувальники ДСНС закликають громадян зважати на погодні умови та не наражати себе на небезпеку.