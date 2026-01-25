У такому віці стільки мрій, планів… Були вони і у Володі. Але все перекреслила війна. Молодий хлопець став на захист України… Із осені 2024 року Володимира Шибистого із села Нападівка Борсуківської громади вважали зниклим безвісти. Рідні довго чекали, вірили, сподівалися. На жаль, юний Герой повертається додому на щиті. Легких хмаринок тобі, Володю…

«Борсуківська громада знову у жалобі…

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну втрату нашого земляка – Шибистого Володимира Феодосійовича, 2001 року народження, жителя села Нападівка.

Із 18 листопада 2024 року Володимир вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання. Усі ці місяці жила надія – на звістку, на диво, на повернення… Та, на жаль, найгірше підтвердилося. Володимир загинув, мужньо виконуючи військовий обов’язок, захищаючи Україну та кожного з нас.

Це непоправна втрата для родини, близьких і всієї Борсуківської громади. Молоде життя, сповнене мрій і планів, обірвала жорстока війна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо ваш біль.

Вічна памʼять і слава Герою.

Про зустріч Героя додаткового повідомимо», – написали у Борсуківській громаді.