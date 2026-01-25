Рятувальники щодня приходять на допомогу там, де це потрібно найбільше. Іноді йдеться про масштабні пожежі чи складні аварії, а іноді — про тих, хто сам не може покликати на допомогу.

24 січня о 13:45 рятувальники отримали виклик із села Товсте Гримайлівської територіальної громади Чортківського району. Місцеві жителі просили допомогти їхньому домашньому котикові.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, чотирилапий упав у колодязь глибиною 18 метрів на території приватного домогосподарства.

На щастя, в криниці не було багато води. Господарі чули нявчання, тож знали, що кіт вижив, незважаючи на падіння і морозну погоду.

Завдяки злагодженим і обережним діям надзвичайників тварину вдалося безпечно дістати на поверхню. Кіт не постраждав і вже повернувся до своїх господарів.

Такі моменти — ще одне нагадування: для рятувальників немає «дрібних» викликів, адже кожне життя має значення, кажуть у ДСНС.