Багато людей залишають блок живлення зарядного пристрою у розетці після того, як смартфон зарядився.

Власнику гаджета не хочеться діставати зарядник, адже потім цей пристрій все одно доведеться повертати на місце. Однак робити цього не варто, бо наслідки можуть виявитися не найприємнішими, пише Pixelinform.

І йдеться не про збільшення електроспоживання, а про набагато серйозніші неприємності.

Отже, до чого може призвести звичка залишати зарядний пристрій у розетці?

Стрибок напруги

Зараз електроенергію часто вимикають, а потім знову вмикають. Під час другого процесу може “стрибнути” напруга.

Для пристроїв, підключених до розетки, такий процес може закінчитися не найкращим чином. Наприклад, зарядник може просто перестати працювати.

Займання пристрою

Такий наслідок дається взнаки вкрай рідко. І все ж цей ризик варто враховувати.

Швидше за все, з якісним зарядним пристроєм нічого не станеться. А ось дешевий зарядник може сильно нагрітися, а то й спалахнути.

Таким чином, якщо ви часто залишаєте блок живлення в розетці, то краще перестати це робити.